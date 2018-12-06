Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,40 1,59 -11,95 İttifak Holding 4,35 4,63 -6,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,41 -4,88 Akbank 6,68 7,00 -4,57 Ereğli Demir Çelik 7,89 8,23 -4,13 Gözde Girişim 2,78 2,87 -3,14 TAV Havalimanları 22,94 23,60 -2,80 Ford Otosan 51,75 53,20 -2,73 Vakıflar Bankası 3,76 3,86 -2,59 Tüpraş 123,40 126,50 -2,45 Anadolu Efes 21,34 21,86 -2,38 Türk Telekom 3,78 3,87 -2,33 Çemtaş 6,74 6,90 -2,32 Garanti Bankası 7,65 7,82 -2,17 Tofaş Oto. Fab. 17,78 18,17 -2,15 Sabancı Holding 7,32 7,48 -2,14 Odaş Elektrik 2,43 2,48 -2,02 Doğuş Otomotiv 4,43 4,52 -1,99 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 3,07 -1,95 İş Bankası (C) 4,04 4,12 -1,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

