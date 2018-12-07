Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,14 1,28 -10,94 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Anadolu Efes 20,96 21,52 -2,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,40 -2,50 TAV Havalimanları 22,84 23,42 -2,48 İttifak Holding 4,61 4,71 -2,12 Gentaş 2,04 2,08 -1,92 Bera Holding 2,11 2,14 -1,40 T.S.K.B. 0,77 0,78 -1,28 Tofaş Oto. Fab. 17,70 17,88 -1,01 Hürriyet Gzt. 0,99 1,00 -1,00 Mavi Giyim 37,64 37,98 -0,90 Zorlu Enerji 1,29 1,30 -0,77 Hektaş 9,28 9,33 -0,54 İskenderun Demir Çelik 6,04 6,07 -0,49 Ford Otosan 51,30 51,55 -0,48 Bim Mağazalar 84,10 84,50 -0,47 Kartonsan 357,80 359,10 -0,36 Gersan Elektrik 3,33 3,34 -0,30 Coca Cola İçecek 31,94 32,00 -0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

