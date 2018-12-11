Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 5,25 6,56 -19,97 İttifak Holding 3,57 4,01 -10,97 Bera Holding 1,95 2,03 -3,94 TAV Havalimanları 21,44 22,26 -3,68 Ford Otosan 48,72 50,55 -3,62 Anel Elektrik 1,65 1,71 -3,51 Göltaş Çimento 39,38 40,48 -2,72 Yataş 4,35 4,46 -2,47 Mavi Giyim 35,32 36,10 -2,16 Doğuş Otomotiv 4,49 4,58 -1,97 İş GMYO 1,03 1,05 -1,90 Koza Madencilik 7,69 7,83 -1,79 Çemaş Döküm 1,15 1,17 -1,71 Türk Traktör 38,26 38,90 -1,65 Trakya Cam 3,04 3,09 -1,62 Şişe Cam 5,18 5,26 -1,52 Kordsa Teknik Tekstil 9,76 9,90 -1,41 Odaş Elektrik 2,38 2,41 -1,24 Soda Sanayii 7,35 7,44 -1,21 Sabancı Holding 7,40 7,49 -1,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

