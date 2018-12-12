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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 4,50 5,25 -14,29 Türk Traktör 38,58 40,10 -3,79 Koç Holding 14,00 14,41 -2,85 Pegasus 23,54 24,20 -2,73 Aksa Enerji 2,83 2,89 -2,08 Gersan Elektrik 3,27 3,32 -1,51 Gözde Girişim 2,83 2,87 -1,39 Alarko Holding 2,15 2,18 -1,38 T.S.K.B. 0,73 0,74 -1,35 Tofaş Oto. Fab. 17,17 17,40 -1,32 Göltaş Çimento 38,82 39,34 -1,32 Odaş Elektrik 2,30 2,33 -1,29 Ford Otosan 48,46 49,08 -1,26 Tüpraş 120,90 122,40 -1,23 Tat Gıda 4,03 4,08 -1,23 Migros Ticaret 15,16 15,30 -0,92 Özak GMYO 2,17 2,19 -0,91 Yataş 4,35 4,39 -0,91 Alarko GMYO 46,90 47,32 -0,89 Afyon Çimento 4,78 4,82 -0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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