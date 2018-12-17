Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden hisse senetlerinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 7,22 9,02 -19,96 Odaş Elektrik 1,97 2,06 -4,37 İttifak Holding 3,30 3,45 -4,35 Anadolu Efes 20,60 21,48 -4,10 Coca Cola İçecek 29,22 29,98 -2,54 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Alarko GMYO 45,46 46,12 -1,43 Göltaş Çimento 38,10 38,60 -1,30 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,64 -1,22 Gentaş 1,82 1,84 -1,09 Hürriyet Gzt. 0,92 0,93 -1,08 İş GMYO 1,00 1,01 -0,99 Hektaş 9,21 9,30 -0,97 Mavi Giyim 33,54 33,86 -0,95 Turkcell 11,94 12,05 -0,93 Doğan Holding 1,09 1,10 -0,91 Arçelik 15,52 15,66 -0,89 Zorlu Enerji 1,23 1,24 -0,81 Yataş 4,15 4,18 -0,72 Gersan Elektrik 2,92 2,94 -0,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

