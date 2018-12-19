Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,30 5,78 -8,30 MLP Sağlık 11,25 11,68 -3,68 İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23 Soda Sanayii 7,18 7,40 -2,97 Tekfen Holding 22,30 22,90 -2,62 Çemaş Döküm 0,78 0,80 -2,50 Enerjisa Enerji 5,18 5,28 -1,89 Gentaş 1,75 1,78 -1,69 Koza Madencilik 7,55 7,67 -1,56 Karsan Otomotiv 1,27 1,29 -1,55 Beşiktaş Futbol Yat. 1,62 1,64 -1,22 Koç Holding 14,15 14,32 -1,19 Çemtaş 6,24 6,31 -1,11 Hektaş 9,03 9,13 -1,10 İş GMYO 1,00 1,01 -0,99 Doğan Holding 1,08 1,09 -0,92 Kordsa Teknik Tekstil 9,79 9,88 -0,91 İpek Doğal Enerji 5,45 5,50 -0,91 Tofaş Oto. Fab. 16,41 16,56 -0,91 Akbank 6,60 6,66 -0,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

