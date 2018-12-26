Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,78 0,82 -4,88 GSD Holding 0,80 0,82 -2,44 Metro Holding 0,77 0,78 -1,28 Gübre Fabrik. 3,09 3,13 -1,28 Doğan Holding 1,02 1,03 -0,97 Bera Holding 2,08 2,10 -0,95 Anadolu Efes 20,90 21,10 -0,95 Mavi Giyim 31,60 31,88 -0,88 Hektaş 9,12 9,20 -0,87 Ford Otosan 50,35 50,75 -0,79 Albaraka Türk 1,26 1,27 -0,79 Tekfen Holding 21,10 21,26 -0,75 Doğuş Otomotiv 4,31 4,34 -0,69 Coca Cola İçecek 30,24 30,40 -0,53 Kardemir (D) 2,20 2,21 -0,45 Gözde Girişim 2,69 2,70 -0,37 Aksa Enerji 2,78 2,79 -0,36 İskenderun Demir Çelik 5,71 5,73 -0,35 Trakya Cam 2,97 2,98 -0,34 Koç Holding 14,27 14,31 -0,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

