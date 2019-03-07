Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,44 0,48 -8,33 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,96 -6,25 Coca Cola İçecek 35,20 37,10 -5,12 Doğan Holding 1,22 1,27 -3,94 Şok Marketler 10,26 10,67 -3,84 TAV Havalimanları 25,66 26,60 -3,53 Odaş Elektrik 1,71 1,77 -3,39 Karsan Otomotiv 1,52 1,57 -3,18 Ege Endüstri 439,00 452,50 -2,98 Albaraka Türk 1,73 1,78 -2,81 Çemtaş 5,86 6,02 -2,66 Zorlu Enerji 1,49 1,53 -2,61 Arçelik 20,20 20,66 -2,23 Aksa Enerji 2,99 3,05 -1,97 Aselsan 23,42 23,88 -1,93 Mavi Giyim 41,80 42,40 -1,42 Yataş 5,62 5,70 -1,40 Koza Altın 46,66 47,32 -1,39 Deva Holding 3,87 3,92 -1,28 Trakya Cam 3,91 3,96 -1,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)