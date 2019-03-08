Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 19,95 21,24 -6,07 Türk Traktör 35,12 37,16 -5,49 Şok Marketler 9,39 9,81 -4,28 Albaraka Türk 1,65 1,72 -4,07 MLP Sağlık 13,15 13,66 -3,73 T.S.K.B. 0,87 0,90 -3,33 Migros Ticaret 16,12 16,67 -3,30 GSD Holding 1,02 1,05 -2,86 Netaş Telekom. 7,70 7,92 -2,78 Mavi Giyim 40,36 41,50 -2,75 Deva Holding 3,74 3,84 -2,60 Türk Hava Yolları 13,35 13,70 -2,55 Doğan Holding 1,17 1,20 -2,50 Gentaş 1,98 2,03 -2,46 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,90 -2,22 Yataş 5,40 5,51 -2,00 Tofaş Oto. Fab. 20,72 21,14 -1,99 Ford Otosan 52,30 53,35 -1,97 Koza Madencilik 5,56 5,67 -1,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

