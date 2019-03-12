Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anel Elektrik 1,70 1,84 -7,61 İhlas Holding 0,37 0,40 -7,50 Albaraka Türk 1,45 1,52 -4,61 Net Holding 1,95 2,02 -3,47 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,19 -2,52 Tekfen Holding 25,22 25,84 -2,40 MLP Sağlık 12,79 13,10 -2,37 İndeks Bilgisayar 7,77 7,91 -1,77 Park Elek.Madencilik 2,51 2,55 -1,57 Ege Endüstri 455,70 461,90 -1,34 Şok Marketler 9,06 9,18 -1,31 Gübre Fabrik. 3,11 3,15 -1,27 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16 İttifak Holding 3,62 3,66 -1,09 Alarko Holding 2,82 2,85 -1,05 Arçelik 19,91 20,10 -0,95 Ülker Bisküvi 20,02 20,20 -0,89 Gözde Girişim 3,47 3,50 -0,86 Türk Traktör 33,22 33,50 -0,84 Zorlu Enerji 1,40 1,41 -0,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

