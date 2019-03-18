FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 0,90 0,98 -8,16 MLP Sağlık 13,08 13,56 -3,54 Polisan Holding 7,14 7,34 -2,72 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,90 -2,22 Otokar 119,40 121,50 -1,73 Doğan Holding 1,25 1,27 -1,57 Koç Holding 18,14 18,38 -1,31 Arçelik 19,15 19,40 -1,29 Turkcell 13,55 13,70 -1,09 GSD Holding 1,09 1,10 -0,91 Enka İnşaat 4,89 4,93 -0,81 Ege Endüstri 478,70 482,00 -0,68 Ülker Bisküvi 19,57 19,70 -0,66 Gözde Girişim 3,37 3,39 -0,59 Kartonsan 367,90 369,90 -0,54 Şok Marketler 9,13 9,17 -0,44 Tüpraş 148,70 149,30 -0,40 Tofaş Oto. Fab. 20,96 21,04 -0,38 Soda Sanayii 7,89 7,92 -0,38 Eczacıbaşı Yatırım 8,34 8,36 -0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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