Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 149,10 152,70 -2,36 Albaraka Türk 1,82 1,86 -2,15 Doğan Holding 1,25 1,27 -1,57 Şişe Cam 6,44 6,54 -1,53 Türk Telekom 5,32 5,40 -1,48 Netaş Telekom. 8,72 8,85 -1,47 Global Yat. Holding 3,61 3,66 -1,37 Bim Mağazalar 80,35 81,45 -1,35 Metro Holding 0,76 0,77 -1,30 Çemaş Döküm 0,78 0,79 -1,27 Soda Sanayii 7,85 7,94 -1,13 T.S.K.B. 0,88 0,89 -1,12 İttifak Holding 3,66 3,70 -1,08 Koç Holding 18,11 18,30 -1,04 İş GMYO 1,00 1,01 -0,99 Şok Marketler 9,02 9,10 -0,88 Otokar 115,70 116,70 -0,86 Emlak Konut GMYO 1,64 1,65 -0,61 Hektaş 11,33 11,39 -0,53 Enerjisa Enerji 5,74 5,77 -0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

