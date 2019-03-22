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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,390,42-7,14Trakya Cam3,593,78-5,03Zorlu Enerji1,341,40-4,29Yataş5,385,61-4,10Yapı ve Kredi Bank.2,252,34-3,85Vakıflar Bankası5,335,54-3,79GSD Holding1,041,08-3,70Akbank6,646,89-3,63İndeks Bilgisayar7,938,22-3,53Gentaş1,942,01-3,48İhlas Gayrimenkul0,850,88-3,41Göltaş Çimento11,4311,83-3,38İş Bankası (C)6,186,39-3,29Doğan Holding1,191,23-3,25Kartonsan360,00372,00-3,23Park Elek.Madencilik2,482,56-3,13Eczacıbaşı Yatırım8,168,42-3,09Karsan Otomotiv1,571,62-3,09Odaş Elektrik1,581,63-3,07Gersan Elektrik2,282,35-2,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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