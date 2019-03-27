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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 143,00 150,30 -4,86 Alarko GMYO 43,74 45,46 -3,78 Turkcell 12,34 12,80 -3,59 Türk Traktör 31,34 32,50 -3,57 Global Yat. Holding 3,21 3,32 -3,31 ASELSAN 21,12 21,80 -3,12 Hektaş 10,44 10,77 -3,06 Kartonsan 342,40 352,50 -2,87 Garanti Bankası 8,21 8,45 -2,84 Şekerbank 1,09 1,12 -2,68 Koç Holding 16,71 17,16 -2,62 Anadolu Cam 3,07 3,15 -2,54 T.S.K.B. 0,77 0,79 -2,53 Akbank 5,87 6,02 -2,49 İndeks Bilgisayar 7,22 7,40 -2,43 Pegasus 26,74 27,40 -2,41 Ege Endüstri 447,70 458,30 -2,31 Parsan 9,18 9,39 -2,24 İpek Doğal Enerji 4,54 4,64 -2,16 Şişe Cam 5,88 6,00 -2,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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