Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 20,02 22,58 -11,34 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,28 -3,57 Karsan Otomotiv 1,54 1,57 -1,91 MLP Sağlık 12,89 13,13 -1,83 Vestel 13,43 13,68 -1,83 Şişe Cam 5,53 5,63 -1,78 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,22 -1,64 Soda Sanayii 7,14 7,25 -1,52 Anadolu Efes 18,59 18,80 -1,12 Mavi Giyim 37,92 38,34 -1,10 İş Fin.Kir. 7,30 7,37 -0,95 Şok Marketler 9,28 9,35 -0,75 Tat Gıda 4,46 4,49 -0,67 Tüpraş 130,10 130,90 -0,61 Gentaş 1,88 1,89 -0,53 Sabancı Holding 7,65 7,69 -0,52 Kardemir (D) 2,44 2,45 -0,41 Ford Otosan 48,78 48,94 -0,33 Kartonsan 332,30 333,30 -0,30 Gözde Girişim 3,35 3,36 -0,30(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

