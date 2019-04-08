FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,39 7,78 -5,01 Galatasaray Sportif 1,25 1,30 -3,85 Pegasus 28,46 29,56 -3,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33 Net Holding 1,74 1,80 -3,33 Anadolu Efes 19,18 19,80 -3,13 Türk Telekom 4,37 4,50 -2,89 Yataş 5,11 5,26 -2,85 Göltaş Çimento 10,26 10,56 -2,84 TAV Havalimanları 25,62 26,36 -2,81 Migros Ticaret 14,01 14,40 -2,71 Alarko Holding 2,53 2,60 -2,69 Polisan Holding 3,29 3,38 -2,66 Vakıflar Bankası 4,41 4,53 -2,65 Garanti Bankası 8,78 9,01 -2,55 Şişe Cam 5,77 5,92 -2,53 Bim Mağazalar 79,65 81,70 -2,51 Tat Gıda 4,32 4,43 -2,48 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Sabancı Holding 7,98 8,18 -2,44(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERBu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyorBu sakızı çiğneyen hızla kilo veriyor
Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruzMansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz
İlk yerli güneş enerji hücresini ürettiİlk yerli güneş enerji hücresini üretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dolarda sert yükseliş!

Dolarda sert yükseliş!

5 liraya çeyrek altın! Talebe yetişemiyorlar...

5 liraya çeyrek altın! Talebe yetişemiyorlar...

Sigaraya hafta sonu zam geldi! İşte enflasyona etkisi

Sigaraya hafta sonu zam geldi! İşte enflasyona etkisi

Bunu yapmak için işini bıraktı!

Bunu yapmak için işini bıraktı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.