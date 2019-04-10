Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,46 2,55 -3,53 Yataş 5,07 5,22 -2,87 Gentaş 1,87 1,92 -2,60 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 İndeks Bilgisayar 7,53 7,72 -2,46 Global Yat. Holding 3,02 3,09 -2,27 Anadolu Efes 19,15 19,55 -2,05 Karsan Otomotiv 1,52 1,55 -1,94 Sabancı Holding 8,11 8,27 -1,93 Mavi Giyim 37,30 38,00 -1,84 Kerevitaş Gıda 1,64 1,67 -1,80 Net Holding 1,69 1,72 -1,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,17 -1,71 Gübre Fabrik. 2,97 3,02 -1,66 Arçelik 18,36 18,65 -1,55 Vestel 12,92 13,10 -1,37 T.S.K.B. 0,77 0,78 -1,28 İhlas Gayrimenkul 0,80 0,81 -1,23 Alarko GMYO 42,82 43,30 -1,11 Bera Holding 1,80 1,82 -1,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

