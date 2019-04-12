Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,30 -6,67 Verusa Holding 21,22 22,30 -4,84 Yataş 4,62 4,75 -2,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,16 -2,59 Odaş Elektrik 1,54 1,58 -2,53 Garanti Bankası 8,54 8,76 -2,51 Gersan Elektrik 1,98 2,03 -2,46 Özderici GMYO 0,80 0,82 -2,44 Alarko Holding 2,44 2,50 -2,40 İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 Hürriyet Gzt. 0,84 0,86 -2,33 Şişe Cam 5,89 6,03 -2,32 Halkbank 6,14 6,28 -2,23 GSD Holding 0,89 0,91 -2,20 Sabancı Holding 7,80 7,97 -2,13 İş GMYO 0,93 0,95 -2,11 Vestel 12,81 13,08 -2,06 Gözde Girişim 3,38 3,45 -2,03 Migros Ticaret 13,60 13,87 -1,95 Good-Year 3,24 3,30 -1,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

