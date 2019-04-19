Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 5,09 5,21 -2,30 Metro Holding 0,77 0,78 -1,28 Şişe Cam 5,83 5,90 -1,19 Göltaş Çimento 10,66 10,77 -1,02 Fenerbahçe Futbol 7,24 7,31 -0,96 Petkim 4,70 4,74 -0,84 Enerjisa Enerji 5,46 5,50 -0,73 Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68 Şok Marketler 9,13 9,18 -0,54 Gentaş 1,89 1,90 -0,53 Anadolu Efes 19,90 20,00 -0,50 Yataş 4,83 4,85 -0,41 Parsan 10,02 10,06 -0,40 Vestel 12,72 12,77 -0,39 Tüpraş 128,50 129,00 -0,39 Tofaş Oto. Fab. 18,26 18,33 -0,38 Ford Otosan 52,75 52,90 -0,28 Aksa 8,68 8,70 -0,23 Sabancı Holding 7,92 7,93 -0,13 Sasa Polyester 8,18 8,19 -0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

