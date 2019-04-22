Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 7,03 7,22 -2,63 Arçelik 18,87 19,38 -2,63 Çelebi 62,95 64,50 -2,40 Sabancı Holding 7,77 7,92 -1,89 MLP Sağlık 12,28 12,49 -1,68 Garanti Bankası 8,31 8,45 -1,66 İş Bankası (C) 5,82 5,91 -1,52 Zorlu Enerji 1,31 1,33 -1,50 Tüpraş 126,30 128,20 -1,48 Yataş 4,81 4,88 -1,43 Vakıflar Bankası 4,21 4,27 -1,41 Gersan Elektrik 2,13 2,16 -1,39 Enka İnşaat 5,03 5,10 -1,37 Ege Endüstri 429,10 435,00 -1,36 Çemaş Döküm 0,73 0,74 -1,35 T.S.K.B. 0,76 0,77 -1,30 Akbank 6,16 6,24 -1,28 Coca Cola İçecek 31,16 31,56 -1,27 Pegasus 29,80 30,16 -1,19 Turkcell 12,60 12,75 -1,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

