Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 122,30 125,10 -2,24 Arçelik 18,30 18,71 -2,19 TAV Havalimanları 23,56 24,06 -2,08 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Aksa 8,52 8,67 -1,73 Verusa Holding 19,99 20,34 -1,72 T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32 Yataş 4,76 4,81 -1,04 Mavi Giyim 37,22 37,60 -1,01 Ereğli Demir Çelik 9,14 9,23 -0,98 Anadolu Cam 3,17 3,20 -0,94 Afyon Çimento 4,33 4,37 -0,92 Göltaş Çimento 10,93 11,01 -0,73 Turkcell 12,64 12,72 -0,63 Otokar 109,50 110,10 -0,54 Kardemir (D) 2,39 2,40 -0,42 Aksa Enerji 2,42 2,43 -0,41 İttifak Holding 5,33 5,35 -0,37 Bim Mağazalar 81,00 81,30 -0,37 İskenderun Demir Çelik 7,19 7,21 -0,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

