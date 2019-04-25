Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,81 -3,31 Galatasaray Sportif 1,61 1,66 -3,01 Trabzonspor Sportif 0,97 1,00 -3,00 Hektaş 12,27 12,64 -2,93 Zorlu Enerji 1,28 1,31 -2,29 Çemtaş 5,84 5,97 -2,18 Tofaş Oto. Fab. 17,67 18,06 -2,16 Verusa Holding 19,86 20,28 -2,07 Vakıflar Bankası 4,19 4,27 -1,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,12 1,14 -1,75 Pegasus 29,42 29,94 -1,74 Türk Telekom 4,34 4,41 -1,59 Akbank 6,24 6,34 -1,58 Enka İnşaat 5,15 5,23 -1,53 Çemaş Döküm 0,72 0,73 -1,37 Gersan Elektrik 2,28 2,31 -1,30 Mavi Giyim 36,78 37,24 -1,24 Hürriyet Gzt. 0,82 0,83 -1,20 Çelebi 69,00 69,80 -1,15 Halkbank 6,04 6,11 -1,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

