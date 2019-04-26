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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 26.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 3,00 3,39 -11,50 Vestel 12,40 13,37 -7,26 Verusa Holding 18,92 19,99 -5,35 Gentaş 1,78 1,84 -3,26 Sabancı Holding 7,52 7,70 -2,34 Anadolu Efes 19,73 20,16 -2,13 Aksa 8,02 8,16 -1,72 Arçelik 16,98 17,24 -1,51 Kordsa Teknik Tekstil 11,78 11,94 -1,34 Kerevitaş Gıda 1,49 1,51 -1,32 Tekfen Holding 24,98 25,30 -1,26 MLP Sağlık 11,88 11,99 -0,92 Enerjisa Enerji 5,41 5,46 -0,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,10 -0,91 İş Bankası (C) 5,49 5,54 -0,90 Gözde Girişim 3,40 3,43 -0,87 Ülker Bisküvi 18,70 18,86 -0,85 Zorlu Enerji 1,26 1,27 -0,79 Tat Gıda 4,06 4,09 -0,73 Pegasus 28,80 29,00 -0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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