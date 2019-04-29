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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Verusa Holding 18,01 19,00 -5,21 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 2,12 -3,30 İş Bankası (C) 5,33 5,49 -2,91 İskenderun Demir Çelik 6,87 7,05 -2,55 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 ASELSAN 20,84 21,30 -2,16 Türk Traktör 28,80 29,40 -2,04 Hektaş 11,60 11,83 -1,94 Göltaş Çimento 10,70 10,88 -1,65 Akbank 6,11 6,21 -1,61 Şok Marketler 9,20 9,35 -1,60 Tüpraş 125,20 127,20 -1,57 İttifak Holding 6,29 6,38 -1,41 Çemtaş 5,65 5,73 -1,40 Gersan Elektrik 2,12 2,15 -1,40 Albaraka Türk 1,43 1,45 -1,38 Garanti BBVA 8,04 8,15 -1,35 Hürriyet Gzt. 0,80 0,81 -1,23 Vakıflar Bankası 4,04 4,09 -1,22 Netaş Telekom. 7,28 7,37 -1,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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