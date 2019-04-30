Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,52 0,55 -5,45 Verusa Holding 17,18 17,90 -4,02 İttifak Holding 5,97 6,22 -4,02 Çemtaş 5,41 5,62 -3,74 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,93 -3,23 Yataş 4,41 4,50 -2,00 Aksa 8,16 8,28 -1,45 T.S.K.B. 0,74 0,75 -1,33 Ford Otosan 53,70 54,30 -1,10 Ege Endüstri 418,00 422,30 -1,02 Trabzonspor Sportif 1,00 1,01 -0,99 Türk Traktör 27,98 28,24 -0,92 Kordsa Teknik Tekstil 11,93 12,03 -0,83 İndeks Bilgisayar 6,50 6,55 -0,76 Fenerbahçe Futbol 7,17 7,21 -0,55 ASELSAN 20,64 20,74 -0,48 İş Fin.Kir. 7,78 7,81 -0,38 Enerjisa Enerji 5,42 5,44 -0,37 TAV Havalimanları 24,64 24,72 -0,32 Coca Cola İçecek 31,70 31,80 -0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

