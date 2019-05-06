Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,72 2,07 -16,91 Karsan Otomotiv 1,35 1,46 -7,53 ICBC Turkey Bank 3,15 3,32 -5,12 Vestel 10,83 11,39 -4,92 Türk Telekom 3,95 4,15 -4,82 Good-Year 2,81 2,95 -4,75 MLP Sağlık 10,90 11,39 -4,30 Bera Holding 1,67 1,74 -4,02 Gersan Elektrik 2,00 2,08 -3,85 Netaş Telekom. 6,95 7,22 -3,74 İndeks Bilgisayar 6,20 6,44 -3,73 Enerjisa Enerji 5,15 5,34 -3,56 Global Yat. Holding 2,73 2,83 -3,53 Gentaş 1,71 1,77 -3,39 Odaş Elektrik 1,43 1,48 -3,38 GSD Holding 0,86 0,89 -3,37 Ülker Bisküvi 18,12 18,72 -3,21 Park Elek.Madencilik 2,15 2,22 -3,15 Coca Cola İçecek 29,32 30,22 -2,98 Halkbank 5,63 5,80 -2,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

