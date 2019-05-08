Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,43 3,63 -5,51 Mavi Giyim 33,68 34,50 -2,38 Çemtaş 5,47 5,60 -2,32 Karsan Otomotiv 1,32 1,35 -2,22 İş Fin.Kir. 7,60 7,75 -1,94 Aselsan 19,93 20,28 -1,73 TAV Havalimanları 24,26 24,60 -1,38 T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37 Bera Holding 1,67 1,69 -1,18 Anadolu Efes 18,64 18,86 -1,17 Ford Otosan 52,75 53,30 -1,03 Galatasaray Sportif 2,11 2,13 -0,94 Türk Hava Yolları 13,40 13,52 -0,89 Koç Holding 15,39 15,50 -0,71 Emlak Konut GMYO 1,41 1,42 -0,70 Arçelik 16,65 16,76 -0,66 Enerjisa Enerji 5,25 5,28 -0,57 Park Elek.Madencilik 2,13 2,14 -0,47 MLP Sağlık 10,68 10,73 -0,47 Kardemir (D) 2,17 2,18 -0,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

