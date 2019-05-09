Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,44 -15,91 İhlas Holding 0,41 0,44 -6,82 Vestel 10,86 11,36 -4,40 Galatasaray Sportif 2,02 2,11 -4,27 İskenderun Demir Çelik 5,68 5,92 -4,05 Odaş Elektrik 1,36 1,41 -3,55 Tüpraş 118,60 122,70 -3,34 Sasa Polyester 5,63 5,81 -3,10 Anadolu Cam 2,86 2,95 -3,05 ASELSAN 18,90 19,49 -3,03 Arçelik 16,31 16,80 -2,92 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,05 -2,86 Emlak Konut GMYO 1,37 1,41 -2,84 Gübre Fabrik. 2,56 2,63 -2,66 Çemtaş 5,26 5,40 -2,59 Özderici GMYO 0,76 0,78 -2,56 Trakya Cam 3,06 3,14 -2,55 Koza Altın 42,58 43,68 -2,52 Metro Holding 0,79 0,81 -2,47 Gözde Girişim 3,23 3,31 -2,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

