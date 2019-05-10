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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 TAV Havalimanları 23,80 24,44 -2,62 Şok Marketler 8,35 8,54 -2,22 Otokar 106,40 108,40 -1,85 Tüpraş 115,40 117,10 -1,45 T.S.K.B. 0,71 0,72 -1,39 Netaş Telekom. 6,41 6,50 -1,38 Tofaş Oto. Fab. 17,26 17,50 -1,37 Soda Sanayii 8,00 8,11 -1,36 Metro Holding 0,78 0,79 -1,27 Şişe Cam 5,73 5,80 -1,21 Global Yat. Holding 2,79 2,82 -1,06 İş GMYO 0,97 0,98 -1,02 Koç Holding 15,17 15,31 -0,91 Vestel 10,40 10,49 -0,86 Bim Mağazalar 77,85 78,50 -0,83 Fenerbahçe Futbol 8,49 8,56 -0,82 Türk Traktör 27,00 27,22 -0,81 Vakıflar Bankası 3,73 3,76 -0,80 Enerjisa Enerji 5,23 5,27 -0,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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