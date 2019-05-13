FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 1,53 1,70 -10,00 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 1,75 -9,71 Karsan Otomotiv 1,14 1,25 -8,80 Fenerbahçe Futbol 7,78 8,38 -7,16 Şok Marketler 7,71 8,25 -6,55 Bera Holding 1,58 1,69 -6,51 Emlak Konut GMYO 1,27 1,35 -5,93 Polisan Holding 3,03 3,21 -5,61 Yataş 4,00 4,23 -5,44 Odaş Elektrik 1,33 1,40 -5,00 Galatasaray Sportif 1,94 2,04 -4,90 Bim Mağazalar 74,25 78,00 -4,81 Vestel 9,78 10,25 -4,59 Özderici GMYO 0,73 0,76 -3,95 Sasa Polyester 5,27 5,48 -3,83 Kerevitaş Gıda 1,53 1,59 -3,77 Gersan Elektrik 1,89 1,96 -3,57 Gübre Fabrik. 2,47 2,56 -3,52 Şişe Cam 5,55 5,73 -3,14 Anadolu Efes 17,90 18,47 -3,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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