Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 6,19 6,65 -6,92 Galatasaray Sportif 1,77 1,90 -6,84 Polisan Holding 2,65 2,84 -6,69 Fenerbahçe Futbol 7,21 7,61 -5,26 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,54 -3,90 İş Fin.Kir. 6,44 6,68 -3,59 Anadolu Efes 17,13 17,65 -2,95 Halkbank 5,03 5,11 -1,57 Odaş Elektrik 1,28 1,30 -1,54 MLP Sağlık 10,03 10,18 -1,47 Çemaş Döküm 0,70 0,71 -1,41 Enka İnşaat 5,14 5,21 -1,34 Verusa Holding 18,00 18,24 -1,32 Ülker Bisküvi 18,73 18,90 -0,90 Tekfen Holding 24,40 24,60 -0,81 Gentaş 1,55 1,56 -0,64 Çelebi 77,75 78,20 -0,58 Türk Hava Yolları 12,29 12,36 -0,57 Gübre Fabrik. 2,41 2,42 -0,41 Mavi Giyim 34,82 34,96 -0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

