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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 0,86 0,93 -7,53 İhlas Holding 0,42 0,44 -4,55 Mavi Giyim 33,08 34,00 -2,71 Şekerbank 0,88 0,90 -2,22 Türk Telekom 4,26 4,35 -2,07 Coca Cola İçecek 26,66 27,18 -1,91 Pegasus 28,84 29,38 -1,84 Emlak Konut GMYO 1,16 1,18 -1,69 Ford Otosan 50,00 50,85 -1,67 Verusa Holding 17,89 18,19 -1,65 Alarko Holding 2,89 2,93 -1,37 Afyon Çimento 3,67 3,72 -1,34 Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,50 -1,33 Hektaş 11,66 11,81 -1,27 Bim Mağazalar 71,60 72,50 -1,24 Şok Marketler 7,58 7,67 -1,17 Tekfen Holding 23,98 24,24 -1,07 TAV Havalimanları 22,92 23,16 -1,04 Göltaş Çimento 10,03 10,12 -0,89 Gübre Fabrik. 2,43 2,45 -0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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