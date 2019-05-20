Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,40 1,48 -5,41 ASELSAN 18,26 18,87 -3,23 Gözde Girişim 2,73 2,82 -3,19 Polisan Holding 2,24 2,30 -2,61 Vestel 8,76 8,98 -2,45 Galatasaray Sportif 1,72 1,76 -2,27 Ülker Bisküvi 17,60 17,96 -2,00 Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,39 -1,67 Tekfen Holding 23,42 23,80 -1,60 Global Yat. Holding 2,71 2,75 -1,45 Verusa Holding 17,74 18,00 -1,44 Çemaş Döküm 0,70 0,71 -1,41 Şekerbank 0,87 0,88 -1,14 Trabzonspor Sportif 0,88 0,89 -1,12 Hektaş 11,57 11,70 -1,11 Fenerbahçe Futbol 7,10 7,17 -0,98 Zorlu Enerji 1,15 1,16 -0,86 Turkcell 11,21 11,30 -0,80 Odaş Elektrik 1,25 1,26 -0,79 Ege Endüstri 411,80 415,00 -0,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

