Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,43 1,54 -7,14 İpek Doğal Enerji 4,85 5,08 -4,53 Koza Madencilik 6,78 7,05 -3,83 Sasa Polyester 5,30 5,48 -3,28 Eczacıbaşı İlaç 2,25 2,32 -3,02 Tat Gıda 4,19 4,31 -2,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Gentaş 1,46 1,50 -2,67 Emlak Konut GMYO 1,13 1,16 -2,59 Yapı ve Kredi Bank. 1,89 1,94 -2,58 Ereğli Demir Çelik 7,25 7,43 -2,42 Kerevitaş Gıda 1,67 1,71 -2,34 Trabzonspor Sportif 0,84 0,86 -2,33 Pegasus 28,72 29,40 -2,31 Bim Mağazalar 72,00 73,70 -2,31 TAV Havalimanları 23,04 23,58 -2,29 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,88 -2,27 Hektaş 11,32 11,58 -2,25 Aksa 8,14 8,32 -2,16 Gözde Girişim 2,76 2,82 -2,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

