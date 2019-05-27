Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,69 6,82 -1,91 Koza Altın 45,92 46,80 -1,88 İpek Doğal Enerji 4,54 4,62 -1,73 Ereğli Demir Çelik 7,17 7,28 -1,51 Çemtaş 4,93 5,00 -1,40 Gentaş 1,43 1,45 -1,38 Mavi Giyim 31,78 32,22 -1,37 Otokar 97,65 99,00 -1,36 Türk Hava Yolları 11,81 11,96 -1,25 Vestel 9,33 9,44 -1,17 Trakya Cam 2,86 2,89 -1,04 Doğan Holding 1,02 1,03 -0,97 Zorlu Enerji 1,09 1,10 -0,91 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 12,05 -0,75 Coca Cola İçecek 26,76 26,96 -0,74 Anadolu Cam 2,76 2,78 -0,72 Çelebi 74,00 74,50 -0,67 Garanti Bankası 7,45 7,50 -0,67 İndeks Bilgisayar 6,50 6,54 -0,61 Koç Holding 15,05 15,14 -0,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

