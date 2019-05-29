Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,39 -2,56 Enerjisa Enerji 5,09 5,21 -2,30 İş Fin.Kir. 4,93 5,03 -1,99 Odaş Elektrik 1,17 1,19 -1,68 İttifak Holding 6,15 6,25 -1,60 Eczacıbaşı İlaç 2,25 2,28 -1,32 İpek Doğal Enerji 4,59 4,65 -1,29 Fenerbahçe Futbol 7,07 7,16 -1,26 Çemtaş 4,77 4,83 -1,24 Türk Telekom 4,25 4,30 -1,16 İş GMYO 0,93 0,94 -1,06 Migros Ticaret 12,01 12,13 -0,99 Doğan Holding 1,05 1,06 -0,94 Karsan Otomotiv 1,08 1,09 -0,92 Emlak Konut GMYO 1,11 1,12 -0,89 Afyon Çimento 3,52 3,55 -0,85 Gübre Fabrik. 2,38 2,40 -0,83 Halkbank 5,27 5,31 -0,75 Koza Madencilik 6,82 6,87 -0,73 Anadolu Cam 2,77 2,79 -0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

