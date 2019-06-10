Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm0,690,71-2,82Bim Mağazalar80,6082,05-1,77Arçelik17,6017,88-1,57Anadolu Efes19,6819,99-1,55Mavi Giyim35,0035,54-1,52Tekfen Holding26,0426,44-1,51Turkcell12,6612,85-1,48Vestel9,579,70-1,34Koç Holding16,6016,81-1,25İş Fin.Kir.4,934,99-1,20Garanti Bankası8,308,40-1,19Otokar103,10104,20-1,06Metro Holding1,051,06-0,94Pegasus36,8837,20-0,86Türk Telekom4,704,74-0,84Şişe Cam5,295,33-0,75Galatasaray Sportif1,401,41-0,71Verusa Holding19,2719,40-0,67Ülker Bisküvi19,5519,68-0,66ICBC Turkey Bank3,343,36-0,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

