Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 81,65 84,95 -3,88 Şişe Cam 5,07 5,25 -3,43 Netaş Telekom. 6,29 6,50 -3,23 ICBC Turkey Bank 3,22 3,32 -3,01 Tofaş Oto. Fab. 17,22 17,75 -2,99 İş Fin.Kir. 4,40 4,53 -2,87 Gözde Girişim 2,73 2,81 -2,85 Özderici GMYO 0,70 0,72 -2,78 Sabancı Holding 7,77 7,99 -2,75 Akbank 6,14 6,31 -2,69 Çemtaş 5,10 5,24 -2,67 Vakıflar Bankası 3,72 3,82 -2,62 Emlak Konut GMYO 1,13 1,16 -2,59 Albaraka Türk 1,13 1,16 -2,59 Aksa Enerji 2,26 2,32 -2,59 Aselsan 18,13 18,61 -2,58 Koç Holding 16,15 16,57 -2,53 GSD Holding 0,80 0,82 -2,44 T. Halk Bankası 5,27 5,40 -2,41 Pegasus 36,42 37,30 -2,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

