Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,43 2,93 -17,06 Vestel 12,07 12,42 -2,82 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Türk Hava Yolları 12,91 13,22 -2,34 ASELSAN 17,90 18,33 -2,34 TAV Havalimanları 26,46 27,00 -2,00 Migros Ticaret 13,07 13,33 -1,95 Koza Altın 49,68 50,65 -1,92 Turkcell 12,41 12,65 -1,90 Hektaş 12,67 12,91 -1,86 Türk Telekom 4,82 4,91 -1,83 Tat Gıda 4,37 4,45 -1,80 Kardemir (D) 2,29 2,33 -1,72 İş Fin.Kir. 4,05 4,12 -1,70 Sasa Polyester 6,41 6,52 -1,69 İş Bankası (C) 5,40 5,49 -1,64 Karsan Otomotiv 1,21 1,23 -1,63 T.S.K.B. 0,69 0,70 -1,43 Anadolu Cam 2,81 2,85 -1,40 Koza Madencilik 7,64 7,73 -1,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

