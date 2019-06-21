Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,37 1,42 -3,52 Polisan Holding 2,24 2,32 -3,45 Anadolu Efes 19,27 19,88 -3,07 İş Fin.Kir. 3,81 3,93 -3,05 Ülker Bisküvi 19,57 20,02 -2,25 Coca Cola İçecek 27,74 28,28 -1,91 Koç Holding 17,28 17,59 -1,76 Arçelik 18,98 19,29 -1,61 Afyon Çimento 3,74 3,80 -1,58 Sabancı Holding 8,20 8,33 -1,56 Garanti Bankası 8,49 8,62 -1,51 Göltaş Çimento 10,32 10,47 -1,43 Turkcell 12,35 12,52 -1,36 Aksa 9,13 9,25 -1,30 Verusa Holding 18,58 18,82 -1,28 Otokar 109,00 110,30 -1,18 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,85 -1,18 Migros Ticaret 13,07 13,22 -1,13 Türk Hava Yolları 12,84 12,98 -1,08 Şekerbank 0,93 0,94 -1,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

