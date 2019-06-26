FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,23 3,34 -3,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Arçelik 19,20 19,46 -1,34 Koza Altın 53,05 53,70 -1,21 Koç Holding 17,62 17,80 -1,01 Tümosan Motor ve Traktör 3,92 3,96 -1,01 Trakya Cam 3,02 3,05 -0,98 Albaraka Türk 1,15 1,16 -0,86 Ülker Bisküvi 19,64 19,78 -0,71 Tüpraş 113,60 114,40 -0,70 Galatasaray Sportif 1,44 1,45 -0,69 Beşiktaş Futbol Yat. 1,46 1,47 -0,68 Türk Traktör 30,78 30,98 -0,65 Tekfen Holding 26,58 26,72 -0,52 Ford Otosan 60,50 60,80 -0,49 Sabancı Holding 8,22 8,26 -0,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 2,42 -0,41 Gübre Fabrik. 2,60 2,61 -0,38 Anadolu Cam 2,81 2,82 -0,35 Alarko GMYO 43,46 43,60 -0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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