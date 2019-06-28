Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 19,15 19,70 -2,79 Koza Madencilik 7,12 7,26 -1,93 Çemtaş 5,11 5,19 -1,54 Ereğli Demir Çelik 7,73 7,83 -1,28 Yataş 4,66 4,72 -1,27 Ülker Bisküvi 19,43 19,68 -1,27 MLP Sağlık 11,75 11,90 -1,26 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19 Tat Gıda 4,20 4,25 -1,18 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,99 1,00 -1,00 Metro Holding 1,00 1,01 -0,99 Trabzonspor Sportif 1,02 1,03 -0,97 Otokar 112,90 114,00 -0,96 Şişe Cam 5,20 5,25 -0,95 Polisan Holding 2,20 2,22 -0,90 Kardemir (D) 2,24 2,26 -0,88 İndeks Bilgisayar 6,88 6,94 -0,86 Soda Sanayii 6,38 6,43 -0,78 Good-Year 2,62 2,64 -0,76 Koza Altın 52,90 53,30 -0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

