Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 17,41 18,30 -4,86 İhlas Holding 0,47 0,49 -4,08 Hürriyet Gzt. 0,78 0,80 -2,50 Trakya Cam 2,79 2,86 -2,45 Enerjisa Enerji 6,06 6,20 -2,26 Polisan Holding 2,34 2,39 -2,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 1,02 -1,96 Turkcell 13,27 13,53 -1,92 Otokar 124,50 126,90 -1,89 Metro Holding 1,11 1,13 -1,77 Ford Otosan 60,55 61,60 -1,70 Şişe Cam 4,87 4,95 -1,62 İş Fin.Kir. 2,62 2,66 -1,50 Migros Ticaret 16,70 16,94 -1,42 Anadolu Grubu Holding 12,23 12,40 -1,37 Anadolu Efes 21,62 21,90 -1,28 Özderici GMYO 0,78 0,79 -1,27 Aksa 9,52 9,64 -1,24 Aksa Enerji 2,41 2,44 -1,23 Tekfen Holding 24,02 24,30 -1,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

