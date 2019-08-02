Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tofaş Oto. Fab.18,9819,64-3,36Otokar122,50126,00-2,78Ford Otosan58,8060,40-2,65Koç Holding18,2018,68-2,57Aksa Enerji2,302,36-2,54Tüpraş139,90143,40-2,44Vakıflar Bankası4,824,94-2,43Sabancı Holding9,549,77-2,35Akbank7,317,46-2,01T. Halk Bankası5,765,87-1,87Metro Holding1,051,07-1,87Anadolu Efes21,2221,58-1,67Turkcell12,6612,87-1,63Çelebi93,0094,45-1,54Ereğli Demir Çelik7,257,36-1,49Anadolu Cam2,782,82-1,42Coca Cola İçecek33,5234,00-1,41Çemaş Döküm0,710,72-1,39Kardemir (D)2,142,17-1,38Kerevitaş Gıda2,152,18-1,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

