FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 5,14 5,33 -3,56 Pegasus 47,06 48,66 -3,29 Ereğli Demir Çelik 6,85 7,07 -3,11 İskenderun Demir Çelik 6,50 6,70 -2,99 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,67 1,72 -2,91 ASELSAN 18,07 18,60 -2,85 Tekfen Holding 21,76 22,30 -2,42 Soda Sanayii 5,94 6,07 -2,14 İhlas Gayrimenkul 1,06 1,08 -1,85 Alarko GMYO 43,90 44,60 -1,57 Parsan 13,63 13,84 -1,52 Polisan Holding 2,28 2,31 -1,30 İş Fin.Kir. 2,39 2,42 -1,24 Anadolu Cam 2,63 2,66 -1,13 Gözde Girişim 2,67 2,70 -1,11 Turkcell 12,25 12,38 -1,05 Şok Marketler 10,84 10,95 -1,00 Türk Hava Yolları 12,25 12,37 -0,97 Alarko Holding 3,30 3,33 -0,90 Şişe Cam 4,52 4,56 -0,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koylarıBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koyları
Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildiKonutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadıTürk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Elazığ’dan dünya pazarına kerevit, kilosu 100 TL

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi

Konutta yeni kampanya: Faizler yüzde 0,69’a çekildi

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dayanma gücümüz kalmadı

YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Türkiye rotasını Latin Amerika’ya çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

YENİDEN // Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.