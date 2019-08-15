Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 485,20 521,20 -6,91 Gübre Fabrik. 3,63 3,88 -6,44 Coca Cola İçecek 33,34 35,46 -5,98 İskenderun Demir Çelik 6,08 6,43 -5,44 Mavi Giyim 36,00 38,06 -5,41 Türk Telekom 5,34 5,64 -5,32 Garanti Bankası 9,26 9,77 -5,22 Akbank 7,21 7,60 -5,13 Yataş 5,39 5,67 -4,94 Ereğli Demir Çelik 6,41 6,73 -4,75 Halkbank 5,42 5,66 -4,24 Vakıflar Bankası 4,55 4,75 -4,21 Zorlu Enerji 1,15 1,20 -4,17 İş Bankası (C) 5,52 5,76 -4,17 Hürriyet Gzt. 0,70 0,73 -4,11 Trakya Cam 2,42 2,52 -3,97 Ülker Bisküvi 17,54 18,25 -3,89 Anadolu Efes 23,16 24,08 -3,82 Yapı ve Kredi Bank. 2,57 2,67 -3,75 Şekerbank 0,91 0,94 -3,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

