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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 8,52 9,19 -7,29 İpek Doğal Enerji 6,40 6,70 -4,48 İndeks Bilgisayar 7,30 7,54 -3,18 Koza Altın 62,80 64,85 -3,16 Anadolu Efes 24,18 24,80 -2,50 Tekfen Holding 21,68 22,20 -2,34 T.S.K.B. 0,84 0,86 -2,33 Türk Traktör 37,68 38,56 -2,28 Tofaş Oto. Fab. 18,02 18,44 -2,28 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,56 1,59 -1,89 Şok Marketler 11,37 11,58 -1,81 Çelebi 87,95 89,45 -1,68 TAV Havalimanları 22,60 22,98 -1,65 Otokar 127,10 129,00 -1,47 Coca Cola İçecek 34,50 35,00 -1,43 Halkbank 5,33 5,40 -1,30 Sabancı Holding 8,39 8,50 -1,29 İskenderun Demir Çelik 6,11 6,19 -1,29 Gübre Fabrik. 3,91 3,96 -1,26 GSD Holding 0,80 0,81 -1,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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