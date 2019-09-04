Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 60,45 67,05 -9,84 Tukaş 4,19 4,32 -3,01 Koza Altın 66,55 68,00 -2,13 Koza Madencilik 7,99 8,15 -1,96 İpek Doğal Enerji 6,13 6,24 -1,76 Yataş 5,98 6,05 -1,16 Şekerbank 0,95 0,96 -1,04 Tekfen Holding 20,98 21,20 -1,04 Fenerbahçe Futbol 9,10 9,18 -0,87 Metro Holding 1,25 1,26 -0,79 Alarko Holding 4,26 4,29 -0,70 Arçelik 17,46 17,55 -0,51 Netaş Telekom. 6,97 7,00 -0,43 Anadolu Cam 2,71 2,72 -0,37 Sabancı Holding 8,87 8,90 -0,34 Türk Hava Yolları 11,48 11,51 -0,26 Ford Otosan 60,00 60,15 -0,25 Mavi Giyim 37,02 37,10 -0,22 Alarko GMYO 43,92 44,00 -0,18 Soda Sanayii 5,62 5,63 -0,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

