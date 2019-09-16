Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Netaş Telekom.8,769,08-3,52Pegasus60,3061,70-2,27Odaş Elektrik1,731,77-2,26Türk Hava Yolları12,0912,34-2,03Petkim3,593,66-1,91MLP Sağlık14,5114,76-1,69Beşiktaş Futbol Yat.1,791,82-1,65Tekfen Holding20,6020,88-1,34İş Fin.Kir.2,242,27-1,32Anadolu Grubu Holding14,5814,77-1,29Akbank7,577,66-1,17Garanti Bankası9,549,64-1,04Ereğli Demir Çelik7,027,09-0,99İskenderun Demir Çelik6,226,28-0,96Bera Holding2,262,28-0,88Türk Telekom5,605,64-0,71İndeks Bilgisayar7,657,70-0,65Sabancı Holding9,339,39-0,64Vestel11,0311,10-0,63A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,651,66-0,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

