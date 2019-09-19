Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 210,50 222,60 -5,44 Afyon Çimento 4,36 4,56 -4,39 Fenerbahçe Futbol 11,78 12,16 -3,13 Sabancı Holding 9,04 9,33 -3,11 Ford Otosan 57,85 59,70 -3,10 Akbank 7,39 7,62 -3,02 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,13 -2,65 Çemaş Döküm 1,13 1,16 -2,59 Tüpraş 133,60 137,00 -2,48 Koza Madencilik 8,14 8,34 -2,40 Vakıflar Bankası 5,10 5,22 -2,30 Emlak Konut GMYO 1,29 1,32 -2,27 Göltaş Çimento 12,88 13,17 -2,20 Koza Altın 61,55 62,90 -2,15 Ereğli Demir Çelik 6,95 7,10 -2,11 Vestel 10,31 10,52 -2,00 Kordsa Teknik Tekstil 11,93 12,16 -1,89 İş Bankası (C) 5,89 6,00 -1,83 Yataş 5,91 6,02 -1,83 Garanti Bankası 9,30 9,47 -1,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

